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«Мне тебя спасать ехать?» Дёмин позвонил одноклубнику и признался, что скучает по нему

«Мне тебя спасать ехать?» Дёмин позвонил одноклубнику и признался, что скучает по нему
Комментарии

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в съёмках ролика на YouTube-канале NBA 2K League вместе с Майклом Портером. По условиям задания ему нужно было позвонить одноклубнику, сказать, что он по нему скучает, и не добавлять ничего лишнего. В итоге Дёмин набрал Теренса Мэнна.

— Здарова, бро?
— Здарова?

— Слушай, я просто… я скучаю по тебе, дружище.
— Что случилось? Ты в порядке? Мне тебя спасать ехать?

— Не-не, всё нормально. Просто мы тут обсуждали команду и всякое такое.
— Ты вообще о чём?