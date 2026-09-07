Стив Керр рассказал, чему Роджер Федерер научил «Уорриорз» в 2017 году

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился историей, как швейцарский теннисист Роджер Федерер раскрыл игрокам команды секрет долгосрочного успеха во время встречи в Шанхае в 2017 году.

«Я расскажу вам отличную историю о Роджере Федерере. В 2017 году мы с «Уорриорз» играли в Китае. Роджер был в Шанхае на турнире серии «Мастерс», поэтому мы пригласили его выступить перед командой. Дрэймонд Грин спросил его: «Как вам удаётся поддерживать успех? Как вы умудряетесь выигрывать