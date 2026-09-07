Стало известно, где продолжит карьеру экс-защитник УНИКСа Стюарт

Американский защитник Элайджа Стюарт стал игроком клуба «Аль-Ула», действующего чемпиона Саудовской Аравии. Об этом объявила пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Аль-Улы»

В прошлом сезоне 30-летний Стюарт выступал за УНИКС в Единой лиге ВТБ. В 11 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 4,5 очка, 1,0 подбора и 0,8 передачи за 10 минут 13 секунд игрового времени. Лучший матч американца пришёлся на финальную игру с ЦСКА, где он за 24 минуты набрал 20 очков, сделал три передачи и два подбора.

«Аль-Ула» в сезоне-2025/2026 впервые в истории выиграла чемпионат Саудовской Аравии, причём сделала это во втором сезоне в высшем дивизионе. В финале турнира команда разгромила «Аль-Ахли» со счётом 10