УНИКС объявил о расторжении контракта с Анхелем Дельгадо

Казанский УНИКС расторг контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, которую 31-летний баскетболист получил в матче сборной Доминиканской Республики с Бразилией в квалификации чемпионата мира — 2027.

«БК УНИКС и центровой сборной Доминиканской Республики Анхель Дельгадо договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, полученной иг