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УНИКС объявил о расторжении контракта с Анхелем Дельгадо

УНИКС объявил о расторжении контракта с Анхелем Дельгадо
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Казанский УНИКС расторг контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, которую 31-летний баскетболист получил в матче сборной Доминиканской Республики с Бразилией в квалификации чемпионата мира — 2027.

ЧМ-2027 — Америка
28 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Бразилия
Окончен
90 : 94
Доминиканская Республика

«БК УНИКС и центровой сборной Доминиканской Республики Анхель Дельгадо договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, полученной иг