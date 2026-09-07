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Томас Уолкап подписал контракт с БК «Дубай» до 2029 года

Томас Уолкап подписал контракт с БК «Дубай» до 2029 года
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Разыгрывающий Томас Уолкап стал игроком БК «Дубай». Американский баскетболист, имеющий также греческое гражданство, перешёл из «Олимпиакоса», за который выступал с 2021 года. Соглашение рассчитано до 2029 года.

«Как дела, семья «Дубай»? С вами Томас Уолкап. Я очень рад присоединиться к клубу, быть вместе с моими товарищами по команде, тренерами, а также с вами, болельщики. Это будет отличное путешествие, скоро увидимся», — сказал Уолкап на видео, опубликованном пресс-службой клуба, по прибытии в Дубай.

Как сообщается, «Олимпиакос» получил от «Дубая» компенсацию в размере $ 2,6 млн, поскольку контракт Уолкапа не предусматривал пункт о выкупе. Ранее греческий клуб отклонял несколько предложений дубайской команды, а также обвинял её в неправильном контакте с игроком, который на тот момент был действующим баскетболистом «Олимпиакоса». Позднее Евролига открыла дисциплинарное производство в отношении «Дубая».

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