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Спортдиректор «Зенита» оценил назначение Ивановича на пост главного тренера клуба

Спортдиректор «Зенита» оценил назначение Ивановича на пост главного тренера клуба
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Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Сани Бечирович высоко оценил приход в команду главного тренера Душко Ивановича, назвав его выдающимся человеком.

«Это только мой первый месяц совместной работы, могу говорить о Душко исключительно в превосходной степени. Он действительно выдающийся человек за пределами площадки, настоящий джентльмен», — приводит слова Бечировича портал Telegraf.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне Иванович покинул итальянский клуб «Виртус» в марте этого года. В последнее время специалист работал с рядом ведущих европейских команд, включая «Басконию», «Црвену Звезду» и «Виртус».

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