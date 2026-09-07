Ведищев выступил с обращением в связи с 15-й годовщиной авиакатастрофы ХК «Локомотив»

Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев выступил с обращением в связи с 15-й годовщиной авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибли игроки и сотрудники хоккейного клуба «Локомотив».

«Прошло 15 лет со дня трагических событий. Авиакатастрофа под Ярославлем вошла в историю как одна из самых страшных трагедий мирового спорта, забравшая 44 жизни: команду, персонал и экипаж. Хоккейный мир потерял своих звёзд. Сегодня мы разделяем скорбь с родными, друзьями и коллегами погибших.

Слова глубочайшей признательности президенту клуба Юрию Яковлеву и всей команде. Вы не просто сохранили «Локомотив», но и вынесли на своих плечах невыносим