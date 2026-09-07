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Тренер «Пармы» Пашутин назвал главную цель команды в новом сезоне Единой лиги

Тренер «Пармы» Пашутин назвал главную цель команды в новом сезоне Единой лиги
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Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин объяснил, почему клуб в новом сезоне делает ставку на шестерых легионеров, и заявил, что задача команды — бороться за четвёртое-пятое места и растить молодых игроков.

«Задачу ставят президент, руководство клуба — это бороться за четвёрку, то есть четвёртое-пятое места, при этом растить наших молодых игроков. Вы видели сейчас Ивана Егорова, Льва Свинина. Так что задача — растить молодых, но при этом, естественно, добиваться результата.

Много ребят российских, которые уже разобраны, сборники, они играют в ЦСКА, УНИКСе, в «Локомотиве», в «Зените». Если брать молодых, допустим, у наших иногда даже чуть выше уровень. Так что летом мы сделали выбор в сторону, с одной стороны, нашей молодежи, а с другой, в сторону сильных американских легионеров», — приводит слова Пашутина телеграм-канал «Перехват».

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