Тренер «Пармы» Пашутин высказался о подписании экс-игрока НБА Примо

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал подписание экс-игрока НБА Джошуа Примо, отметив его талант и универсальность.

— Какие ожидания от Джошуа Примо? Он был хорош, но давно не играл…

— 12-й пик драфта, парень талантливый, лёгкий, может играть и на первом, и на втором номере. Как раз нам очень важен ещё один боллхендлер. У него была травма, травма залечилась, он готов играть. Для него это вызов, возможность перезапустить карьеру после травмы, когда он год пропустил.

Он молодой, 23 года. Очень часто в Перми у нас раскрываются и россияне, и американцы. Поэтому думаю, что он, в первую очередь, поможет команде в вопросе достижения результата, но ещё и сможет себя проявить. Это две совместимые друг с другом цели», — приводит слова Пашутина телеграм-канал «Перехват».