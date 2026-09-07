Игроки «Лейкерс» сыграли в гольф во время выездного тимбилдинга в Словении

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках выездного тимбилдинга в Словении, организованного лидером команды Лукой Дончичем, провели время на поле для гольфа и поделились видео с отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, запечатлены одноклубники словенского разыгрывающего, которые играют в гольф, а также шутливые комментарии, кто из игроков лучший в этом виде спорта.

Видео с гольф-поля стало частью тимбилдинга, который Дончич организовал для «Лейкерс» в своей родной стране. Ранее сообщалось, что словенский разыгрывающий зафрахтовал для команды частный самолёт, подготовил подарочные наборы и запланировал активный отдых, включая ры