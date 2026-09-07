Осуждённый за аферу экс-игрок НБА рассказал о других участниках схемы

Бывший игрок НБА Глен Дэвис, осуждённый за мошенничество с медицинской страховкой, публично назвал нескольких экс-баскетболистов лиги, которые, по его словам, также проходили по делу, но избежали уголовного преследования.

«ФБР выбирало, кого хотят. НБА позволила федералам выбирать, кого они хотят. Если 180 человек были под следствием, нам не говорили об этих людях. Мы слышали только о 20–22 человеках, которые попались или оказались в этой ситуации. Мэтт Барнс, Стивен Джексон — все эти люди были под следствием. Гилберт Аренас, Кори Маггетти, Каттино Мобли, тысячи игроков НБА были под следствием. Некоторых отправили в тюрьму. Некоторых, как Тони Аллена, федералы взяли, но он не сел в тюрьму», — приводит слова Дэвиса