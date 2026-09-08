15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Душко Иванович прокомментировал поражение «Зенита» от ПБК МБА в Кубке Кондрашина и Белова

Душко Иванович прокомментировал поражение «Зенита» от ПБК МБА в Кубке Кондрашина и Белова
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович подвёл итоги полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова с московским ПБК МБА (78:80).

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 80
МБА
Москва

«Сегодня мы провели первый матч после нашего подготовительного сбора. Не могу сказать, что я доволен результатом, но могу сказать, что мы провели неплохую игру, особенно в первой и в последней четвертях. Нам нужно добавить агрессии в обороне и работать над ошибками. В сегодняшнем матче было очевидно, вскрылись проблемы с организацией нашей атаки, мы над этим будем работать», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

8 сентября «Зенит» сыграет в матче за бронзу с пермской «Пармой».

Материалы по теме
«Зенит» проиграл МБА в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова