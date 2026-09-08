Душко Иванович прокомментировал поражение «Зенита» от ПБК МБА в Кубке Кондрашина и Белова

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович подвёл итоги полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова с московским ПБК МБА (78:80).

«Сегодня мы провели первый матч после нашего подготовительного сбора. Не могу сказать, что я доволен результатом, но могу сказать, что мы провели неплохую игру, особенно в первой и в последней четвертях. Нам нужно добавить агрессии в обороне и работать над ошибками. В сегодняшнем матче было очевидно, вскрылись проблемы с организацией нашей атаки, мы над этим будем работать», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

8 сентября «Зенит» сыграет в матче за бронзу с пермской «Пармой».