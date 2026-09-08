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Иванович рассказал о сроках возвращения отсутствовавших игроков «Зенита» в матче с ПБК МБА

Иванович рассказал о сроках возвращения отсутствовавших игроков «Зенита» в матче с ПБК МБА
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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович после полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова с ПБК МБА (78:80) ответил на вопросы о сроках возвращения травмированных игроков команды.

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 80
МБА
Москва

— Достаточно много игроков отсутствовало сегодня: Роберсон, Емченко, Мэйсон. Когда их ждать на площадке?
— Мы должны всегда рассчитывать только на тех игроков, которые есть непосредственно в составе, и не оглядываться на тех, кто травмирован или не может прямо сейчас помогать команде.

— Когда ждать их возвращения?
— Что касается Емченко, у него простуда, со дня на день он поправится. У Роберсона небольшое воспаление, а на Мэйсона мы рассчитываем на Суперкубке в Москве», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

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Душко Иванович