Иванович рассказал о сроках возвращения отсутствовавших игроков «Зенита» в матче с ПБК МБА

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович после полуфинального матча Кубка Кондрашина и Белова с ПБК МБА (78:80) ответил на вопросы о сроках возвращения травмированных игроков команды.

— Достаточно много игроков отсутствовало сегодня: Роберсон, Емченко, Мэйсон. Когда их ждать на площадке?

— Мы должны всегда рассчитывать только на тех игроков, которые есть непосредственно в составе, и не оглядываться на тех, кто травмирован или не может прямо сейчас помогать команде.

— Когда ждать их возвращения?

— Что касается Емченко, у него простуда, со дня на день он поправится. У Роберсона небольшое воспаление, а на Мэйсона мы рассчитываем на Суперкубке в Москве», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».