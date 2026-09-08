Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата мира по баскетболу — 2026
Сформировалась сетка плей-офф женского чемпионата мира — 2026, который проходит в Берлине. По итогам группового этапа четыре команды — США, Франция, Испания и Бельгия — вышли напрямую в четвертьфинал, а остальные восемь сборных разыграют четыре путёвки в 1/8 финала.
Матчи 1/8 финала (квалификация в четвертьфинал):
8 сентября:
18:45. Венгрия — Япония. Победитель встретится в четвертьфинале с США.
21:45. Германия — Южная Корея. Победитель сыграет с Бельгией.
9 сентября:
20:45. Пуэрто-Рико — Китай. Победитель встретится с Францией.
21:45. Австралия — Италия. Победитель сыграет с Испанией.
Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 сентября на арене «Убер» в Берлине.
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