Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата мира по баскетболу — 2026

Сформировалась сетка плей-офф женского чемпионата мира — 2026, который проходит в Берлине. По итогам группового этапа четыре команды — США, Франция, Испания и Бельгия — вышли напрямую в четвертьфинал, а остальные восемь сборных разыграют четыре путёвки в 1/8 финала.

Матчи 1/8 финала (квалификация в четвертьфинал):

8 сентября:

18:45. Венгрия — Япония. Победитель встретится в четвертьфинале с США.

21:45. Германия — Южная Корея. Победитель сыграет с Бельгией.

9 сентября:

20:45. Пуэрто-Рико — Китай. Победитель встретится с Францией.

21:45. Австралия — Италия. Победитель сыграет с Испанией.

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 сентября на арене «Убер» в Берлине.