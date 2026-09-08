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Евгений Пашутин объяснил, почему «Парма» сделала ставку на шестерых легионеров

Евгений Пашутин объяснил, почему «Парма» сделала ставку на шестерых легионеров
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Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин объяснил ставку клуба на шестерых легионеров дефицитом доступных российских игроков высокого уровня и необходимостью совмещать борьбу за топ-4 с развитием собственной молодёжи.

— Евгений Юрьевич, у вас в этом сезоне будет шестеро легионеров. Дело в дефиците игроков на российском рынке или на круг иностранцы обходятся дешевле?
— Задачу ставят президент, руководство клуба — это бороться за четвёрку, то есть 5-4 места; и при этом растить наших молодых игроков. Вы видели сейчас Ивана Егорова, Льва Свинина. Так что задача — растить молодых, но при этом, естественно, добиваться результата. Много ребят российских, которые уже разобраны, сборники, они играют в ЦСКА, УНИКСе, в «Локомотиве», в «Зените».

Если брать молодых, допустим, то у наших иногда даже чуть выше уровень. Так что летом мы сделали выбор в сторону, с одной стороны, нашей молодёжи, а с другой, в сторону сильных американских легионеров, — приводит слова Пашутина телеграм-канал «Перехват».

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