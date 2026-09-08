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«Должен всё доказывать». Пашутин высказался о переходе Фирсова в «Локомотив-Кубань»

«Должен всё доказывать». Пашутин высказался о переходе Фирсова в «Локомотив-Кубань»
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Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал уход бигмена Глеба Фирсова в краснодарский «Локомотив-Кубань», назвав его «просто бизнесом», и пожелал воспитаннику пермской системы закрепиться в новой команде, отметив, что теперь ему предстоит доказывать свою состоятельность в роли основного игрока.

— У вас нет обиды на Глеба Фирсова из-за его ухода? Или просто бизнес?
— Просто бизнес. Желаю ему закрепиться, потому что, думаю, будет непросто. Мы понимаем, что будет ротация. Он должен сейчас уже всё доказывать, молодость закончилась. Его пригласили как основного игрока, и я желаю Глебу, чтобы он закрепился в составе и показывал яркие моменты и уже зрелую, достойную игру в команде и рос как игрок. Рады за него и радует, что система «Пармы» его, так сказать, родила, подготовила такого спортсмена. Мы не останавливаемся и растём дальше, — приводит слова Пашутина телеграм-канал «Перехват».

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