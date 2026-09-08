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Защитник ЦСКА Тримбл рассказал, кого из одноклубников принимал у себя в Майами

Защитник ЦСКА Тримбл рассказал, кого из одноклубников принимал у себя в Майами
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Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл рассказал, как провёл межсезонье. Баскетболист заявил, что отдыхал в Майами, где принимал у себя в гостях партнёра по команде Ивана Ухова.

«Я провёл лето с семьёй. Был в Майами, встречался с друзьями — ко мне приезжал один из партнёров по команде. Иван [Ухов] приезжал в Майами и гостил у меня. Я о нём позаботился. В общем, лето получилось отличным. Оно было не таким длинным, как мне хотелось, но я хорошо провёл время», — поделился Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

Ранее в интервью «Чемпионату» Тримбл уже рассказывал, почему перебрался из Вашингтона в Майами: ему нравится тёплый климат, и к тому же там живёт много его друзей.

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