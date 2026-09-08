«Мы заслужили это». Мело Тримбл отреагировал на позднее начало предсезонки ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал тот факт, что его команда начала предсезонную подготовку позже большинства клубов Единой лиги ВТБ.

— Вы начали предсезонку позже практически всех команд…

— Да, пожалуй, так и есть. Думаю, в прошлом сезоне мы закончили играть позже всех. Хотя нет, не позже всех. Но мы заслужили это, — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

ЦСКА завершил регулярный чемпионат — 2025/2026 с показателем из 37 побед при трёх поражениях в 40 матчах. Впервые с 2023 года армейцы выиграли регулярку, а затем в финале плей-офф всухую обыграли УНИКС (4-0) и завоевали 13-й чемпионский титул.