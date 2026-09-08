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«Мы заслужили это». Мело Тримбл отреагировал на позднее начало предсезонки ЦСКА

«Мы заслужили это». Мело Тримбл отреагировал на позднее начало предсезонки ЦСКА
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал тот факт, что его команда начала предсезонную подготовку позже большинства клубов Единой лиги ВТБ.

— Вы начали предсезонку позже практически всех команд…
— Да, пожалуй, так и есть. Думаю, в прошлом сезоне мы закончили играть позже всех. Хотя нет, не позже всех. Но мы заслужили это, — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

ЦСКА завершил регулярный чемпионат — 2025/2026 с показателем из 37 побед при трёх поражениях в 40 матчах. Впервые с 2023 года армейцы выиграли регулярку, а затем в финале плей-офф всухую обыграли УНИКС (4-0) и завоевали 13-й чемпионский титул.

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