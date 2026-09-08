Иванович ответил, завершил ли «Зенит» комплектование состава к новому сезону

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Душко Иванович ответил на вопрос о том, завершил ли клуб комплектование состава перед сезоном-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

«Завершил ли «Зенит» комплектование состава? Нет», — цитирует Ивановича телеграм-канал «СБГ Daily».

Стоит отметить, что нынешняя предсезонная подготовка пока складывается для «Зенита» неудачно: команда не выиграла ни одного матча.

На сборах в Сербии сине-бело-голубые потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. Тем временем неудачным оказался и старт в Кубке Кондрашина и Белова: вчера, 7 сентября, петербуржцы уступили московской МБА.