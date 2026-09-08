Мело Тримбл оценил сыгранность ЦСКА и перспективы новичка Кирилла Елатонцева

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл высказался о сыгранности нынешнего состава команды, а также оценил перспективы новичка команды — центрового Кирилла Елатонцева.

— Тебе не хватает ощущения, когда в команде много новичков, ведь у вас появился только один новый игрок?

— Наоборот, мне нравится, как всё устроено сейчас. Практически все игроки остались в команде. Лично я уже знаю, чего ждать от каждого партнёра, — мне не приходится заново притираться к новым людям. В прошлом сезоне новичком был Антониус Кливленд. Но когда ты играешь в баскетбол, быстро понимаешь, что за человек рядом. Он отлично вписался в нашу команду, и своим отношением к делу, и своими человеческими качествами.

Теперь мы привыкаем к Елатонцеву. Пока он ведёт себя довольно тихо, но, думаю, рядом с нами он постепенно раскроется и станет самим собой. Он будет очень хорошим усилением для нашей команды, — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».