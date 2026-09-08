Мело Тримбл: мне здесь комфортно — ЦСКА действительно стал для меня родным домом

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл заявил, что ему комфортно в армейском клубе, который стал для него родным домом.

«Когда я только пришёл в ЦСКА, мне пришлось привыкать ко всем остальным. Я был новым человеком в этой команде, но с годами всё изменилось. Теперь уже новым игрокам приходится привыкать ко мне. Я очень рад, что нахожусь в такой ситуации, — рад играть в команде, где знаю практических всех: персонал, тренерский штаб. Мне здесь комфортно — ЦСКА действительно стал для меня родным домом», — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

Стоит отметить, что Тримбл стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось собрать три разные индивидуальные награды турнира. В его активе — звание лучшего шестого игрока сезона (2024), три титула MVP плей-офф (2024, 2025, 2026) и награда MVP регулярного чемпионата (сезон-2025/2026).