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«Придётся пару раз сходить в солярий». Американец Мело Тримбл — о погоде в Москве

«Придётся пару раз сходить в солярий». Американец Мело Тримбл — о погоде в Москве
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Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл поделился впечатлениями о возвращении из Майами в холодную Москву, признав, что разница в погоде чувствуется.

— Какие ощущения от возвращения из Майами в холодную Москву?
— Разница, конечно, чувствуется, но пока у меня ещё сохранился загар. Наверное, придётся пару раз сходить в солярий, хочется сохранить загар (улыбается). Мне кажется, так моя кожа выглядит лучше. А погода есть погода. Я к ней уже привык. У нас было два или три довольно тёплых дня, но сегодня всё снова вернулось к привычному состоянию. Это Москва, это Россия, — рассказал Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

Стоит отметить, что в феврале 2026 года 31-летний Тримбл подписал с ЦСКА новый трёхлетний контракт — до 2029 года. Примечательно, что до перехода в московский клуб летом 2023 года он много путешествовал по миру и нигде не задерживался дольше чем на год.

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