«Дубай» заплатил «Олимпиакосу» $ 2,6 млн за переход Томаса Уолкапа — источник

Греческий «Олимпиакос» получил компенсацию в размере $ 2,6 млн за переход американского разыгрывающего Томаса Уолкапа в «Дубай». Об этом сообщает журналист Арис Баркас.

По информации источника, соглашение 33-летнего баскетболиста с дубайским клубом, рассчитанное на три года, предусматривает зарплату в размере $ 9,6 млн.

Уолкап выступал за «Олимпиакос» с 2021 года, был признан лучшим защитником Евролиги в 2024 году, а в сезоне-2022/2023 становился лучшим по перехватам. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка, делая 5,7 передачи и 2,6 подбора за 24 минуты.

В составе греческого клуба он выиграл несколько национальных титулов, а также пять раз подряд играл в «Финале четырёх» Евролиги (2022-2026), выиграв турнир в 2026 году. В 2023 году Уолкап получил греческое гражданство и выступал за сборную Греции на Олимпийских играх в Париже.