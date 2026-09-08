15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас только четыре легионера». Мело Тримбл сравнил состав ЦСКА с соперниками

«У нас только четыре легионера». Мело Тримбл сравнил состав ЦСКА с соперниками
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ, отметив, что из-за увеличившегося количества легионеров в составах соперников чемпионат будет ощущаться иначе, однако цели его команды останутся прежними.

— Чего ты ожидаешь от предстоящего сезона?
— Он будет интересным, как и любой другой новый сезон. В лиге появилось много новых игроков, поэтому многое будет ощущаться немного иначе — нам снова придётся привыкать к составам соперников: у «Локо» пять легионеров, у УНИКСа — шесть. У многих команд теперь по шесть легионеров. В прошлом сезоне ситуация была иной, а у нас в составе только четыре легионера. Поэтому сезон будет немного другим, но надеюсь, что наша цель останется прежней, — заявил Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
«Динамо» усилилось, «Парма» доверилась списанному игроку НБА. Яркие события в Единой лиге «Динамо» усилилось, «Парма» доверилась списанному игроку НБА. Яркие события в Единой лиге
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android