«У нас только четыре легионера». Мело Тримбл сравнил состав ЦСКА с соперниками

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ, отметив, что из-за увеличившегося количества легионеров в составах соперников чемпионат будет ощущаться иначе, однако цели его команды останутся прежними.

— Чего ты ожидаешь от предстоящего сезона?

— Он будет интересным, как и любой другой новый сезон. В лиге появилось много новых игроков, поэтому многое будет ощущаться немного иначе — нам снова придётся привыкать к составам соперников: у «Локо» пять легионеров, у УНИКСа — шесть. У многих команд теперь по шесть легионеров. В прошлом сезоне ситуация была иной, а у нас в составе только четыре легионера. Поэтому сезон будет немного другим, но надеюсь, что наша цель останется прежней, — заявил Тримбл в видео сообщества VK «Время на атаку».