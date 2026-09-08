Бечирович заявил, что игроки «Зенита» не были готовы к требованиям Ивановича

Спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович прокомментировал работу нового главного тренера команды Душко Ивановича, сменившего на этом посту Деяна Радоньича. По словам словенского функционера, большинство игроков санкт-петербургского клуба были психологически не готовы к требованиям черногорского специалиста.

«Я могу совершенно открыто сказать, что большинство игроков не были готовы к требованиям Душко. Они не до конца понимали, что именно от них потребуется. Некоторые слышали об этом, но не более того. Когда они попали в эту систему, стало ясно, что они и близко не были готовы к тому, что их ждало.

Я прошёл югославскую баскетбольную школу и прекрасно знаю требования, которые в то время предъявляли все тренеры, а не только Душко. Сейчас у ребят всего одна тренировка в день, пусть и немного более продолжительная, и прежде всего психологически они не готовы соответствовать таким требованиям. Всё дело в привычке. В ближайшие два-три месяца мы выйдем на этот уровень. Мне не очень нравится так говорить, но, когда мы тренировались и играли, такие требования были совершенно нормальными, если ты хотел вообще быть частью команды. К тому же мы тренировались дважды в день. Думаю, всё будет отлично, когда ребята наберут форму.

Мы сами через такой дрилл прошли сполна. Именно поэтому бывшая Югославия тогда воспитывала столько великих игроков. Любой, кто прошёл через эту школу, имел отличные шансы построить серьёзную карьеру. Мы были гораздо сильнее мотивированы на успех, это даже нельзя сравнивать. Сегодня многие игроки выбирают более комфортную жизнь и вариант, который не даёт возможности бороться за титулы. А мы стремились только к чемпионствам. В этом и заключается главный разрыв, который возник за эти годы. Лучше всего это видно по трансферам, когда смотришь, какие команды игроки выбирают ради более выгодных условий», — приводит слова Бечировича сербская редакция газеты «Меридиан-Спорт».