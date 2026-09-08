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Во Владивостоке создадут школьную баскетбольную лигу имени Эдуарда Сандлера

Во Владивостоке создадут школьную баскетбольную лигу имени Эдуарда Сандлера
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Во Владивостоке создадут школьную баскетбольную лигу имени бывшего тренера местного «Динамо» Эдуарда Сандлера, трагически ушедшего из жизни в июле.

«Вместе с Сандлером мы задумали интересный проект, который продолжим в этом году. Президент поручал открыть школьные спортивные лиги, а с Эдуардом мы обсуждали, что такой первой школьной лигой может стать баскетбол. Такие решения я уже анонсировал в рамках встречи с директорами школ, они уже эту задачу выполняют. Мы должны создать несколько школьных команд. Сейчас у нас задача создать 32 таких команды», — приводит слова мэра Владивостока Константина Шестакова «РИА Новости Спорт».

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