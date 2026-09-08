Защитник ЦСКА Тримбл назвал самый неожиданный трансфер межсезонья в Единой лиге

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл признался, что был удивлён трансферной кампанией «Локомотива-Кубань» и возвращением в Единую лигу ВТБ защитника Маркоса Найта.

— Какой трансфер другой команды удивил тебя больше всего?

— Наверное, трансферы «Локомотива-Кубань». Они очень агрессивно поработали на рынке. По сути, собрали практическую новую команду. Они сохранили Патрика Миллера, но при этом подписали Маркоса Найта. Я совершенно не ожидал, что Маркос вернётся в лигу и именно в эту команду. Он хороший игрок — противостоять ему будет непросто.

— По-моему, он один из самых неудобных защитников в лиге.

— Да, он действительно очень цепкий защитник. Когда я играю против него, он заставляет меня показывать всё лучшее, мне приходится действовать более агрессивно. Судьи обычно позволяют нам играть достаточно жёстко, поэтому я рад, что снова встречусь с ним на площадке. Я знаю, как именно он будет защищаться. Он действительно делает меня лучше, особенно в психологическом плане — играть в контакте, поэтому физически тоже, — рассказал Тримбл в видео сообщества VK