«Нужно время». Сергей Карасёв объяснил, почему «Зенит» пока далёк от оптимальной формы

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, что команда ещё не достигла оптимальной формы — нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям нового главного тренера Душко Ивановича.

— Как оцените игру с МБА с точки зрения подготовки к сезону?

— На результат всегда стоит обращать внимание, тем более когда играешь дома при родных болельщиках. Правда, мы пока далеко не в лучших кондициях, есть травмированные ребята. И тем не менее должны были побеждать. Будем работать над ошибками. И, как сказал тренер, всё будет хорошо. Просто для этого нужно время, в том числе для того, чтобы сыграться и до конца понять тренерскую философию, да и кондиции ещё нужно добирать.

— По ходу матча вы ударились о стойку щита. Как самочувствие?

— Немного побаливает, поэтому не смо