15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно время». Сергей Карасёв объяснил, почему «Зенит» пока далёк от оптимальной формы

«Нужно время». Сергей Карасёв объяснил, почему «Зенит» пока далёк от оптимальной формы
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, что команда ещё не достигла оптимальной формы — нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям нового главного тренера Душко Ивановича.

— Как оцените игру с МБА с точки зрения подготовки к сезону?
— На результат всегда стоит обращать внимание, тем более когда играешь дома при родных болельщиках. Правда, мы пока далеко не в лучших кондициях, есть травмированные ребята. И тем не менее должны были побеждать. Будем работать над ошибками. И, как сказал тренер, всё будет хорошо. Просто для этого нужно время, в том числе для того, чтобы сыграться и до конца понять тренерскую философию, да и кондиции ещё нужно добирать.

— По ходу матча вы ударились о стойку щита. Как самочувствие?
— Немного побаливает, поэтому не смо