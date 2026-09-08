Лука Шаманич рассказал, как проходит его адаптация в УНИКСе
26-летний хорватский центровой УНИКСа Лука Шаманич оценил свою адаптацию в казанском клубе и поделился целями команды на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ.
— Как проходит твоя адаптация в УНИКСе?
— Я думаю, очень хорошо. Мы очень усердно работаем. Тренерский штаб проводит отличную работу с нами. Я думаю, у нас будет отличный сезон, — сказал Шаманич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.
В сезоне-2025/2026 Шаманич выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, за 42 матча Единой лиги в среднем набрав 10,5 очка, сделав 4,3 подбора и 1,1 передачи. Сообщалось, что одной из причин ухода игрока из клуба стал конфликт с тренером Деяном Радоньичем.