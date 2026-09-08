Шаманич — о настрое на игры с «Зенитом»: нужно хорошо подумать, чтобы ответить правильно

Центровой УНИКСа хорват Лука Шаманич рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где казанская команда выступает на Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, а также ответил на вопрос о настрое на матчи с «Зенитом».

— Ты вернулся в Санкт-Петербург на Кубок Кондрашина и Белова. Что чувствуешь?

— Ничего особенного не чувствую. Нам нужно выиграть турнир.

— У тебя будет особый настрой на матчи с «Зенитом»?

— Это хороший вопрос. Мне нужно хорошенько подумать, чтобы ответить правильно (улыбается). Самая важная цель — выиграть Единую лигу ВТБ, — сказал Шаманич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.