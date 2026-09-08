Шаманич — о настрое на игры с «Зенитом»: нужно хорошо подумать, чтобы ответить правильно
Центровой УНИКСа хорват Лука Шаманич рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где казанская команда выступает на Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, а также ответил на вопрос о настрое на матчи с «Зенитом».
— Ты вернулся в Санкт-Петербург на Кубок Кондрашина и Белова. Что чувствуешь?
— Ничего особенного не чувствую. Нам нужно выиграть турнир.
— У тебя будет особый настрой на матчи с «Зенитом»?
— Это хороший вопрос. Мне нужно хорошенько подумать, чтобы ответить правильно (улыбается). Самая важная цель — выиграть Единую лигу ВТБ, — сказал Шаманич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.