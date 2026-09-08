15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о настрое на игры с «Зенитом»: нужно хорошо подумать, чтобы ответить правильно

Шаманич — о настрое на игры с «Зенитом»: нужно хорошо подумать, чтобы ответить правильно
Комментарии

Центровой УНИКСа хорват Лука Шаманич рассказал о возвращении в Санкт-Петербург, где казанская команда выступает на Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, а также ответил на вопрос о настрое на матчи с «Зенитом».

— Ты вернулся в Санкт-Петербург на Кубок Кондрашина и Белова. Что чувствуешь?
— Ничего особенного не чувствую. Нам нужно выиграть турнир.

— У тебя будет особый настрой на матчи с «Зенитом»?
— Это хороший вопрос. Мне нужно хорошенько подумать, чтобы ответить правильно (улыбается). Самая важная цель — выиграть Единую лигу ВТБ, — сказал Шаманич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читать далее: