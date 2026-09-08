Защитник ЦСКА Руженцев высказался о перспективах Дёмина и Голдина в новом сезоне НБА

Защитник ЦСКА россиянин Самсон Руженцев высказался о перспективах соотечественников Егора Дёмина и Владислава Голдина в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У Дёмина очень серьёзные перспективы. Думаю, что «Бруклин» видит в нем своё будущее. Ему будут давать возможности для развития. Считаю, что у Дёмина хорошие шансы закрепиться в системе.

Что касается Голдина, то там немного другая ситуация: всё‑таки Влад уже второй сезон бу