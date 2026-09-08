15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — ПБК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник ЦСКА Руженцев высказался о перспективах Дёмина и Голдина в новом сезоне НБА

Защитник ЦСКА Руженцев высказался о перспективах Дёмина и Голдина в новом сезоне НБА
Комментарии

Защитник ЦСКА россиянин Самсон Руженцев высказался о перспективах соотечественников Егора Дёмина и Владислава Голдина в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У Дёмина очень серьёзные перспективы. Думаю, что «Бруклин» видит в нем своё будущее. Ему будут давать возможности для развития. Считаю, что у Дёмина хорошие шансы закрепиться в системе.

Что касается Голдина, то там немного другая ситуация: всё‑таки Влад уже второй сезон бу