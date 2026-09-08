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Эксперты из семи стран обсудят будущее спорта на «Экспо Баскете»

Эксперты из семи стран обсудят будущее спорта на «Экспо Баскете»
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Актуальные вопросы развития баскетбола в разных странах обсудят на 10-й ежегодной конференции «Экспо Баскет», которая пройдёт с 11 по 12 сентября в кампусе Московской школы управления «Сколково» в Московской области.

Участниками сессии «Глобальный баскетбол: тренды, вызовы, доступность» станут вице-президент по финансам и маркетингу Федерации баскетбола Сербии Филип Сунтурлич, президент Федерации баскетбола Уганды Нассер Серунджоги, президент Федерации баскетбола Туниса Джериби Соуфиане, член правления Федерации баскетбола Египта Мустафа Ибрагим Фавзи и президент Белорусской федерации баскетбола Сергей Рутенко.

«Баскетбол развивается по-разному в каждой стране, но многие задачи у нас общие — как привлечь новую аудиторию, развивать детский и массовый спорт, создавать сильные клубные и национальные системы. Именно обмен международным опытом помогает находить новые решения. Важно сохранять профессиональный диалог и использовать спорт как инструмент коммуникации между странами», — отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Программа Форума сформирована Российской федерацией баскетбола совместно со спортивной платформой Фонда Росконгресс.

В сессии