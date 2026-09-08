ФИБА дисквалифицировала на четыре года известного литовского тренера за домогательства
Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала бывшего тренера «Жальгириса», а также сборных Литвы и Беларуси Римантаса Григаса. Помимо этого, специалист будет оштрафован на 12 тыс. швейцарских франков ($ 14,7 тыс.).
Решение было вынесено по делу о домогательствах, о которых ранее заявили анонимные баскетболистки из сборной Литвы и клуба «Кибиркштис». Отметим, что сам Григас подал в отставку ещё на старте разбирательств.
Ранее стало известно, что ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей и должностных лиц.
Что известно о допуске россиян в баскетболе: