ФИБА дисквалифицировала на четыре года известного литовского тренера за домогательства

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала бывшего тренера «Жальгириса», а также сборных Литвы и Беларуси Римантаса Григаса. Помимо этого, специалист будет оштрафован на 12 тыс. швейцарских франков ($ 14,7 тыс.).

Решение было вынесено по делу о домогательствах, о которых ранее заявили анонимные баскетболистки из сборной Литвы и клуба «Кибиркштис». Отметим, что сам Григас подал в отставку ещё на старте разбирательств.

Ранее стало известно, что ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей и должностных лиц.