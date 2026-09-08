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ФИБА дисквалифицировала на четыре года известного литовского тренера за домогательства

ФИБА дисквалифицировала на четыре года известного литовского тренера за домогательства
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала бывшего тренера «Жальгириса», а также сборных Литвы и Беларуси Римантаса Григаса. Помимо этого, специалист будет оштрафован на 12 тыс. швейцарских франков ($ 14,7 тыс.).

Решение было вынесено по делу о домогательствах, о которых ранее заявили анонимные баскетболистки из сборной Литвы и клуба «Кибиркштис». Отметим, что сам Григас подал в отставку ещё на старте разбирательств.

Ранее стало известно, что ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей и должностных лиц.

Что известно о допуске россиян в баскетболе: