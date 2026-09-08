Самсон Руженцев оценил шансы ЦСКА в Евролиге после четырёхлетнего перерыва

Защитник ЦСКА россиянин Самсон Руженцев заявил, что армейцы смогли бы достойно выступать в Евролиге, несмотря на отстранение российских клубов от международных турниров с 2022 года.

— Наши команды уже больше четырёх лет не играют в Евролиге. Как бы армейцы сейчас выглядели там?

— Трудно сказать, но до этого на предсезонке играли с командами Евролиги и было 2-0 в нашу пользу. Поэтому, несмотря на перерыв в выступлениях, смотрелись бы достойно.

— А на каком уровне сейчас Единая лига ВТБ?

— На хорошем, на уровне европейских чемпионатов. Думаю, что в тройке точно будем. Единая лига — довольно сильная, конкурентная лига, особенно если говорить о командах из топ‑4, — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».