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Самсон Руженцев оценил шансы ЦСКА в Евролиге после четырёхлетнего перерыва

Самсон Руженцев оценил шансы ЦСКА в Евролиге после четырёхлетнего перерыва
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Защитник ЦСКА россиянин Самсон Руженцев заявил, что армейцы смогли бы достойно выступать в Евролиге, несмотря на отстранение российских клубов от международных турниров с 2022 года.

— Наши команды уже больше четырёх лет не играют в Евролиге. Как бы армейцы сейчас выглядели там?
— Трудно сказать, но до этого на предсезонке играли с командами Евролиги и было 2-0 в нашу пользу. Поэтому, несмотря на перерыв в выступлениях, смотрелись бы достойно.

— А на каком уровне сейчас Единая лига ВТБ?
— На хорошем, на уровне европейских чемпионатов. Думаю, что в тройке точно будем. Единая лига — довольно сильная, конкурентная лига, особенно если говорить о командах из топ‑4, — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».

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