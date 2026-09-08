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Капитан ЦСКА Антонов рассказал, как Кирилл Елатонцев вливается в команду

Капитан ЦСКА Антонов рассказал, как Кирилл Елатонцев вливается в команду
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов высказался о перспективах новоиспечённого центрового команды Кирилла Елатонцева, обратив внимание на большую разницу в возрасте и похвалив молодого игрока за отсутствие робости на площадке.

«Вливается хорошо, парень молодой — считай, что он ещё в школу ходит. Мы с Никитой [Курбановым] обсуждали, [он] Евролигу выиграл в 2006-м, а Кирилл только родился, условно. Поэтому такая разница большая в возрасте, но ничего такого нет. Понятное дело, что есть моменты, где он стесняется, но именно на площадке, по тренировочному процессу — когда дали молодому мяч, а он обычно стесняется бросить — то он [Кирилл] заслужил этот бросок.

И была товарищеская игра с «Пармой» — он достойно отработал свои