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Форвард «Пармы» Свинин рассказал об участии в престижных сборах Treviso Eurocamp

Форвард «Пармы» Свинин рассказал об участии в престижных сборах Treviso Eurocamp
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Форвард «Бетсити Пармы» россиянин Лев Свинин рассказал об участии в международных юниорских сборах Treviso Eurocamp, состоявшихся минувшим летом в Тревизо (Италия).

«Агент рассказал мне о предложении, нам прислали письмо. Поехал, «похупил», поиграл. Там были молодые проспекты со всего мира. Удивился такой сильной конкуренции. Выделю, что иностранные парни больше индивидуально развиты, больше играют с мячом, менее командно, менее умно в баскетбольном плане, чем в России. Бегал без мячика, потому что играл на позиции «тройки», старался доказывать в защите, hustle. В целом думаю, что меня увидели там вживую, это уже хорошо», — сказал Свинин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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