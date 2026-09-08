«Мечта остаётся со мной с детства». Форвард «Пармы» Свинин высказался об игре в НБА

Форвард «Бетсити Пармы» россиянин Лев Свинин высказался о желании попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) и Евролигу.

«Смотрю ли в сторону НБА или клубов Евролиги? Да, конечно. Эта мечта до сих пор остаётся со мной с детства. Двигаюсь в этом направлении», — сказал Свинин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Ранее в интервью Свинин поделился впечатлениями от участия в международных юниорских сборах Treviso Eurocamp, состоявшихся минувшим летом в Тревизо (Италия).

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