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Российский игрок «Пармы» Свинин назвал цель для клуба в предстоящем сезоне

Российский игрок «Пармы» Свинин назвал цель для клуба в предстоящем сезоне
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Форвард «Бетсити Пармы» россиянин Лев Свинин высказался о целях команды на предстоящий сезон.

«Командные и индивидуальные цели? Командные, конечно, самые высокие. Хочется достигнуть с «Пармой» медали. В том сезоне в Basket Cup мы доказали, что можем проходить далеко. В этом году у нас подобран хороший состав как для нападения, так и для защиты. Будем стараться.

В индивидуальном плане хочу где-то побольше брать на себя, побольше находиться с мячом, также отдавать всего себя на площадке», — сказал Свинин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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