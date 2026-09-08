Суд рассмотрит иск о долгах обанкротившейся «Руны» на 40 млн рублей

Арбитражный суд города Москвы 5 октября проведёт заседание по делу о банкротстве баскетбольного клуба «Руна». Клуб должен двум организациям — ООО «МБА» и «Динамо» Москва — более 40 млн рублей за аренду залов. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В отношении АНО «ПБК «Спартак» введена процедура наблюдения. Согласно определению суда от 3 июля 2026 года, в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования на общую сумму 40 184 000 рублей: 40 000 000 рублей — основной долг по договору займа, 184 000 рублей — расходы по оплате госпошлины. Рассмотрение дела проходит в первой инстанции, производство длится 7 месяцев 23 дня с 16 января 2026 года.

В рамках банкротства также будут рассмотрены претензии к субсидиарным лицам. Клуб признан банкротом, перед игроками также есть задолженности по заработной плате. Пом