«Нью-Орлеан» и «Мемфис» договорились об обмене с участием четырёх игроков — ESPN

«Нью-Орлеан Пеликанс» договорился с «Мемфис Гриззлиз» об обмене Джордана Хоукинса и Майки Пиви. Вместе с игроками «Мемфис» получит будущий пик второго раунда и право обмена пиками второго раунда. В обратном направлении отправятся защитник Эй Джей Джонсон и форвард Тадж Гибсон. Об этом сообщает ESPN.

Для «Пеликанс» это в первую очередь финансовый шаг. После завершения сделки клуб сможет оформить рассчитанный на два года