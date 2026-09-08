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«Нью-Орлеан» и «Мемфис» договорились об обмене с участием четырёх игроков — ESPN

«Нью-Орлеан» и «Мемфис» договорились об обмене с участием четырёх игроков — ESPN
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«Нью-Орлеан Пеликанс» договорился с «Мемфис Гриззлиз» об обмене Джордана Хоукинса и Майки Пиви. Вместе с игроками «Мемфис» получит будущий пик второго раунда и право обмена пиками второго раунда. В обратном направлении отправятся защитник Эй Джей Джонсон и форвард Тадж Гибсон. Об этом сообщает ESPN.

Для «Пеликанс» это в первую очередь финансовый шаг. После завершения сделки клуб сможет оформить рассчитанный на два года