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Джулиус Ирвинг объяснил, почему не спешит называть Леброна величайшим в истории

Джулиус Ирвинг объяснил, почему не спешит называть Леброна величайшим в истории
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джулиус Ирвинг объяснил, почему не включил форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса в свой список величайших баскетболистов всех времён.

«Обычно я говорю о включении в команды лучших игроков в истории, когда речь идёт о завершивших карьеру баскетболистах, а не о действующих. Леброн пока не завершил карьеру, поэтому сложно оценивать его место в исторических списках до окончания его карьеры.

Что касается того, что будет в Филадельфии, для болельщиков «Филадельфии» и самого Леброна это будет очень интересно. Эта команда способна установить несколько рекордов и выиграть