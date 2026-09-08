УНИКС объявил о переходе американского центрового Дэвида Маккормака

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 27-летним американским центровым Дэвидом Маккормаком, сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение с игроком рассчитано на сезон-2026/2027.

Фото: БК УНИКС

В прошлом сезоне выпускник университета Канзаса защищал цвета немецкой «Баварии». В 28 матчах Бундеслиги его средние показатели составили 7,5 очка и 4,8 подбора за 16 минут на площадке. В 28 встречах Евролиги-2025/2026 бигмен набирал 6,9 очка и 3,2 подбора в среднем за 15,5 минуты игрового времени.

Ранее Маккормак выступал за турецкие «Бешикташ», «Дарушшафаку» и «Галатасарай», итальянские «Олимпию» и «Виртус», а также за немецкую «Альбу». В составе «Олимпии» из Милана он стал обладателем Суперкубка Италии (2024).