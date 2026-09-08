«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче за бронзу на Кубке Кондрашина и Белова

В Санкт-Петербурге завершился матч за бронзу ежегодного турнира «Кубок Кондрашина и Белова» — 2026, в рамках которого встречались местный «Зенит» и пермская «Бетсити Парма». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счётом 89:78 (23:21, 25:14, 24:14, 17:29).

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал баскетболист Айк Ирэбу. Он набрал 19 очков и сделал две передачи. В составе «Пармы» отличился американец Тайрелл Нэльсон. Он набрал 12 очков и сделал шесть подборов.

В финале турнира