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«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче за бронзу на Кубке Кондрашина и Белова

«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче за бронзу на Кубке Кондрашина и Белова
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В Санкт-Петербурге завершился матч за бронзу ежегодного турнира «Кубок Кондрашина и Белова» — 2026, в рамках которого встречались местный «Зенит» и пермская «Бетсити Парма». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счётом 89:78 (23:21, 25:14, 24:14, 17:29).

Кубок Кондрашина и Белова . За 3-е место
08 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 78
Бетсити Парма
Пермь

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал баскетболист Айк Ирэбу. Он набрал 19 очков и сделал две передачи. В составе «Пармы» отличился американец Тайрелл Нэльсон. Он набрал 12 очков и сделал шесть подборов.

В финале турнира