Редик назвал пятёрку лучших снайперов в истории НБА без единого игрока из списка до 1980-х

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик назвал пятёрку лучших трёхочковых снайперов в истории лиги.

«Стеф [Карри] — первый. Все остальные для меня далеко позади. В произвольном порядке остальные четверо — это Клэй Томпсон, Кайл Корвер, Рэй Аллен и Реджи Миллер. Не хочу умалять заслуги предыдущего поколения снайперов 1980-х или 1990-х, однако эти парни не реализовывали те броски, которые мы реализуем сегодня.

Они не брали на себя сложные броски, которые берём мы, и не делали это с таким же объёмом. Это была другая игра, и игра эволюционировала. Сейчас мы делаем такой акцент на создании трёхочковых бросков. Дело не только в качестве броска, но