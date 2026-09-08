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Инсайдер назвал вероятные сроки возвращения Джимми Батлера

Инсайдер назвал вероятные сроки возвращения Джимми Батлера
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Инсайдер Энтони Слэйтер сообщил, что возвращение форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера после травмы ожидается в январе или феврале.

«Возвращение Джимми Батлера в январе или феврале — это «оптимистичная» целевая дата, поскольку медицинский штаб «Голден Стэйт» придерживается осторожного подхода», — приводит слова Слэйтера Legion Hoops в социальной сети Х.

36-летний Батлер, шестикратный участник Матча всех звёзд, перешёл в «Голден Стэйт» в 2025 году. В прошедшем сезоне провёл 38 матчей, в среднем за игру набира 20 очков.

Джимми Батлер дважды выводил команду «Майами Хит» в финал НБА (2020, 2023) и был признан MVP финала Восточной конференции (2023).

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