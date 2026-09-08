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«Кливленд» объявил о переподписании контракта с Джеймсом Харденом

«Кливленд» объявил о переподписании контракта с Джеймсом Харденом
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Клуб «Кливленд Кавальерс» официально объявил о переподписании 38-летнего американского разыгрывающего Джеймса Хардена на многолетний контракт, сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Харден провёл 70 матчей (все — в старте), набирая в среднем 23,6 очка, восемь передач, 4,8 подбора и один перехват за 34,8 минуты в среднем. Он также реализовал 88,4% штрафных, что стало лучшим показателем в его карьере. После обмена из «Клипперс» 4 февраля 2026 года в составе «Кавальерс» Харден провёл 26 встреч, в которых команда одержала 19 побед при семи поражениях.

Харден является 11-кратным участником Матча всех звёзд, трёхкратным лучшим снайпером сезона и обладателем награды MVP НБА 2018 года.

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