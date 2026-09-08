Единая лига назвала MVP и символическую пятёрку Кубка Кондрашина и Белова

Российский защитник МБА Матвей Падиус признан самым ценным игроком прошедшего в Санкт-Петербурге Кубка Кондрашина и Белова. Организаторы также объявили символическую пятёрку турнира.

В символическую пятёрку вошли Джеремайя Мартин («Бетсити Парма»), Айк Ирэбу («Зенит»), Евгений Воронов (МБА), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Алекс Пойтресс («Зенит»).

Победителем Кубка Кондрашина и Белова стал московский ПБК МБА, обыгравший в финале казанский УНИКС со счётом 96:92.