Тренер УНИКСа Каракаш высказался о поражении от ПБК МБА в финале Кубка Кондрашина и Белова

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Милан Каракаш прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Кондрашина и Белова от московского ПБК МБА (92:96).

«Поздравляю МБА с победой. На сегодняшний день они провели больше тренировок и игр, а потому находятся в лучшей физической форме. Но это, безусловно, не оправдание. Этот матч – своего рода диагностика для нас. Он четко указал, на каком мы этапе, и выявил зоны роста. Теперь мы знаем, над чем работать в оставшееся время, чтобы на Суперкубке и в регулярном чемпионате выглядеть иначе», — приводит слова Каракаша пресс-служба каза