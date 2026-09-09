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Тренер УНИКСа Каракаш высказался о поражении от ПБК МБА в финале Кубка Кондрашина и Белова

Тренер УНИКСа Каракаш высказался о поражении от ПБК МБА в финале Кубка Кондрашина и Белова
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Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Милан Каракаш прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Кондрашина и Белова от московского ПБК МБА (92:96).

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
96 : 92
УНИКС
Казань
МБА: Платунов - 14, Хоменко - 13, Падиус - 13, Трушкин - 12, Певнев - 11, Воронов - 10, Сонько - 8, Огарков - 8, Малинин - 7, Савков, Пивцайкин
УНИКС: Адамс - 23, Ратэн-Мэйс - 16, Брайс - 12, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 11, Шаманич - 7, Швед - 5, Захаров - 3, Узинский - 3, Гудумак

«Поздравляю МБА с победой. На сегодняшний день они провели больше тренировок и игр, а потому находятся в лучшей физической форме. Но это, безусловно, не оправдание. Этот матч – своего рода диагностика для нас. Он четко указал, на каком мы этапе, и выявил зоны роста. Теперь мы знаем, над чем работать в оставшееся время, чтобы на Суперкубке и в регулярном чемпионате выглядеть иначе», — приводит слова Каракаша пресс-служба каза