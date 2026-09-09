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Тренер МБА Сергей Вознюк оценил расклад сил в Единой лиге перед новым сезоном

Тренер МБА Сергей Вознюк оценил расклад сил в Единой лиге перед новым сезоном
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Главный тренер московской МБА Сергей Вознюк поделился мнением о раскладе сил в Единой лиге ВТБ в преддверии нового сезона, назвав текущие сравнения команд преждевременными.

«Верхняя шестёрка Единой лиги ВТБ [для нас]? Думаю, этот вопрос немного не уместен, потому что мы говорим про предсезонку. Так что в данный момент трудно говорить об этом. Команды находятся в разных кондициях, в первую очередь, в физических, потому что мы раньше начали подготовку. Мы уже сыграли восемь матчей, УНИКС и «Зенит» ещё не играли столько встреч», — приводит слова Вознюка телеграм-канал «Перехват».

Напомним, что обладателем Кубка Кондрашина и Белова — 2026 стал московский клуб, обыгравший в финале казанский УНИКС (96:92). Ранее в рамках турнира МБА оказалась сильнее питерского «Зенита» — 80:78.

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