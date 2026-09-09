«Есть некоторые трудности». Пистиолис оценил готовность ЦСКА к старту сезона Единой лиги

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис оценил текущее состояние команды на фоне подготовки к новому сезону Единой лиги ВТБ.

«Мы всё ещё на ранней стадии подготовки к сезону. Тренируемся меньше двух недель. Знаете, это нетрудно, потому что у нас одна и та же команда уже долгое время. В то же время есть некоторые трудности, некоторые вещи, которые нужно исправить и изменить. Пока я всем доволен, но нам ещё предстоит долгий путь», — приводит слова Пистиолиса телеграм-канал «ТВ СТАРТ».

Вчера, 8 сентября, ЦСКА в рамках турнира Gloria Cup встретился с турецким «Бешикташем» и потерпел крупное поражение со счётом 57:80. Это уже вторая неудача армейцев в предсезонных матчах: ранее они уступили пермской «Бетсити Парме» — 79:84.